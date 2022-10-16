السفينة Queen Elizabeth تصل سفاجا على متنها 1626 سائحا من جنسيات مختلفة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأحد، السفينة السياحية Queen Elizabeth وعلى متنها 1626 سائح من جنسيات مختلفة و998 فرد طاقم وهى بطول 254 متر وعرض 32 متر وغاطس 8 متر وجنسيتها قبرص قادمة من اليونان .

ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم متجهة الى ميناء صلالة بعمان، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وسرعة انهاء الاجراءات واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والامنية لاستقبال السياح.

وأنهت السلطات المختصة إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية و اظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة .







السفينة السياحية فور وصولها سفاجا



تجهيزات لايتقبال السياح فور الوصول



سياح من جنسيات مختلفة



من ضمن كبرى السفن السياحية



نزول السياح على رصيف الميناء