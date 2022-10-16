اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:15 ص
أكرم القصاص
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الحوثيون يرفضون إطلاق سراح الشباب المعتقلين بتهمة الاحتفالات بذكرى 14 أكتوبر فى صنعاء

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:00 ص
الحوثيون يرفضون إطلاق سراح الشباب المعتقلين بتهمة الاحتفالات بذكرى 14 أكتوبر فى صنعاء اليمن - ارشيفية
اش ا

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رفض الحوثيين إطلاق سراح عدد من الشباب الذين تم اعتقالهم بتهمة الاحتفالات بذكرى ثورة 14 أكتوبر في العاصمة صنعاء .
 
وقالت مصادر أمنية يمنية، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية السبت، إن الحوثيين رفضوا إطلاق سراح العشرات من الشباب الذين اعتقلتهم مساء أمس الأول أثناء خروجهم للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء .
 
وشددت على أن الحوثيين لم يطلقوا سراح أي متظاهر حتى الآن؛ إلا الذين تعهدوا بعدم الخروج في أي مظاهرات أو فعاليات عدا التي يدعو لها الحوثيون. 
 
وأكدت المصادر أن المتظاهرين ما زالوا يقبعون في أكثر من قسم شرطة بصنعاء في تخوف حوثي من اندلاع مظاهرات شعبية ضدهم كما يجرى الآن في إيران .
 
ويخشى الحوثيين من دعوات للمظاهرات خلال الأيام القادمة ضد الميليشيا بعد دعوات فردية من قبل ناشطين للخروج خلال الشهر الجاري.

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