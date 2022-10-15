مصرع 20 شخصا على الأقل فى انقلاب حافلة بكولومبيا

كتب محمد جمال

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم اليوم السبت عندما انقلبت حافلة على طريق بان أمريكان السريع جنوب غرب كولومبيا، حسبما ذكرت الشرطة، وقال الكابتن ألبرتلاند أجودلو من شرطة المرور فى مقاطعة نارينو "للأسف، لدينا 20 ضحية"، وذكر تقرير رسمى أن 15 آخرين كانوا فى الحافلة أصيبوا جميعا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".