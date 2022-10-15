كيف نجحت جهود مدير أمن الفيوم في ضبط المتهمين بإطلاق النيران على قوة شرطة ؟

الفيوم رباب الجالي

قررت نيابة أطسا بمحافظة بالفيوم تجديد حبس 4 متهمين بينهم مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إطلاق النار على حملة أمنية وإصابة ضابط شرطة وخفير نظامى، أثناء مداهمة أمنية لوكر مخدرات وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة .

تعود تفاصيل الواقعة الي تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة أطسا يفيد إصابة النقيب أحمد مخلوف رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالمركز وإبراهيم حسن خفير نظامي من أفراد قسم الشرطة بطلقات نارية أثناء مشاركتهم في حملة للقبض على تجار المخدرات بقرية دفنو وتم نقلهم إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور كلف مدير أمن الفيوم اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتشكيل فريق بحث للتوصل الي المتهمين وسرعة ضبطهم، وكشفت تحريات الرائد احمد عبد الحكيم رئيس مباحث مركز أطسا، أن الضابط كان يتراس مأمورية من وحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة أطسا، وقاموا بمداهمة وكر للمخدرات بقرية دفنو، بعد ورود معلومات بقيام المتهم محمد. ر. ر 30 سنة مسجل خطر ومعه 3 آخرين بإدارة وتشغيل هذا الوكر لبيع المواد المخدرة، والاتجار فيها، وبمداهمة الوكر قام المتهموم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب قوة الشرطة، مما أدى لإصابة النقيب أحمد مخلوف وخفير نظامي بإصابات خطيرة وفروا هاربين

وتمكن فريق البحث من رصد تحركات المتهمين، وتبين وجود 2 منهما بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما سلاح ناري وكيلو من مخدر الحشيش، كما تم ضبط 2 آخرين وسط الزراعات بقرية دفنو وبحوزتهما 7 كجم، من نبات البانجو المخدر

تم إحالتهم الي النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وقررت اليوم تجديد حبسهم 15 يوما آخرين.