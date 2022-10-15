سيدة سبعينية تقيم دعوى سب وقذف وتبديد وطلاق ضد زوجها بعد 40 سنة عشرة

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة تبلغ 70 عاما دعوى سب وقذف، وتبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، اتهمته بالتشهير بها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والسطو على بعض ممتلكاتها، وذلك بعد 40 عاما من الزواج، لتؤكد: "تزوجته وكان يصغرني بـ11 عاما، وساعدته ومددته بالأموال ليؤسس مشروع خاص به، وكان يعلم منذ البداية المشاكل التي أعاني بها والتي تمنعني من الإنجاب، وعشت برفقته سنوات طويلة أوفر له كل ما يتمناه لأكتشف خداعه لى وزواجه من أخرى وإنجابه 3 أولاد".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كتب ممتلكاتي لأولاده، ورفض تطليقي، وأساء لي رغم حالتي الصحية المتدهورة، لأعيش في عذاب منذ أن علمت بزواجه، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، لم أقصر يوما في مساعدته حتى أضمن حياة سعيدة له بسبب حبي الكبير له وإصراري على الزواج منه رغم مستواه المادي البسيط، ولكن زوجي بعد كل تلك السنوات خانني وبدد أموالي على زوجته".

وأضافت الزوجة: "أقمت دعوى طلاق للضرر ضده، ودعوى سب وقذف، وحبس لتبديده منقولاتي، وطالبته برد ممتلكاتي، ولكنه استغل التوكيل المحرر له من قبلي وباع شقي عمري لأولاده، وعندما اعترضت جرح شعوري بسبب عدم إنجابي أطفالا، وعندما لاحقته ببلاغ ودعاوى حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.