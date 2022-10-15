حافظ على صحة قلبك.. 6 نصائح يجب اتباعها أثناء العمل

كتبت ميرفت رشاد

قد تهمل الاعتناء بنفسك عند الموازنة بين مهنتك وعائلتك والتزاماتك الاجتماعية ومهام أخرى، ومع ذلك، فإن تخصيص الوقت للعضو الذي يبقيك على قيد الحياة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتك، فمن المهم أن تعتنى بنفسك وبقلبك للتأكد من أنك تعيش حياة طويلة وصحية، وإليك عدد من النصائح للاعتناء بقلبك إذا كان لديك جدول أعمال مزدحم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

نصائح لصحة القلب:

1. اختر وجبات خفيفة صحية أثناء العمل

الجوز أو اللوز وجبات خفيفة لذيذة وصحية للقلب ومرضية يمكنك تناولها بسهولة خلال العمل، لا تحتاج إلى وضعها فى الثلاجة، وإذا لم تستهلكها، فقد يتم تخزينها فى كيس مضغوط لأسابيع.

2. تجنب استهلاك الأطعمة المصنعة

اختر الأطعمة الغنية بالمغذيات بدلًا من المعالجة الفائقة، والأطعمة المستنفدة للمغذيات، بسبب المواد الحافظة الزائدة، والإضافات الصناعية، والسكر المضاف والملح، وما إلى ذلك، نادراً ما تشبه هذه الأطعمة الطبيعية بالإضافة إلى ذلك، فإنهم كثيرًا ما يجردون هذه الوجبات من الألياف وقيمتها الغذائية.

3. تمرين

لا يوجد بديل لممارسة الرياضة، لا شك أن قضاء الكثير من الوقت فى الجلوس يضر بقلبك وصحتك، ويقلل من تدفق الدم إلى الأطراف السفلية، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، وعدم الراحة فى الأعصاب، واضطرابات الأوعية الدموية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف ومرض السكرى من النوع 2.

4. اصعد على الدرج

يعتبر صعود السلالم طريقة سريعة ويمكن الوصول إليها لزيادة تمرينك اليومى، لا تفوت هذه الفرصة لممارسة بعض التمارين إذا كان مكان عملك به سلالم، بمجرد أن تلتزم بإجراء تعديلات طفيفة مثل هذه ، ستكون مصدر إلهام للقيام بالمزيد.

5. حاول التنفس بعمق

قد يصبح ارتفاع ضغط الدم جزءًا دائمًا من حالتك الصحية إذا كنت تعاني من الإجهاد لفترات طويلة، إدارة الإجهاد أمر بالغ الأهمية لضمان الوقاية من الأمراض المختلفة، ستعزز التغييرات طويلة المدى التي تطرأ على نظامك الغذائي وممارسة الرياضة البدنية بلا شك كيف يتفاعل جسمك مع الإجهاد.

6. إجراء فحوصات منتظمة

يعد مؤشر كتلة الجسم (BMI) وضغط الدم وجلوكوز الصيام وقراءات الكوليسترول مهمهة للغاية، خطط لفحص طبى سنوى، يمكن لطبيبك دراسة التاريخ الطبى لعائلتك بالإضافة إلى اختبارات الفحص لحساب الإحصائيات الخاصة بك من أجل تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.