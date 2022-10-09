اليوجا علاج طبيعى لصحة قلبك ونفسيتك

كتبت نهير عبد النبى

تقدم اليوجا فوائد صحية بدنية وعقلية للأشخاص من جميع الأعمار، وإذا كنت تعاني من مرض أو تتعافى من الجراحة أو تعيش مع حالة مزمنة ، فيمكن أن تصبح اليوجا جزءًا لا يتجزأ من علاجك ومن المحتمل أن تسرع من الشفاء.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine يمكن لمعالج اليوجا العمل مع المرضى ووضع خطط فردية تعمل جنبًا إلى جنب مع علاجاتهم الطبية والجراحية بهذه الطريقة ، يمكن لليوجا أن تدعم عملية الشفاء وتساعد الشخص على تجربة الأعراض بمزيد من التركيز وبضيق أقل.

-اليوجا تحسن القوة والتوازن والمرونة

تعمل الحركات البطيئة والتنفس العميق على زيادة تدفق الدم وإحماء العضلات ، بينما يمكن أن يبني التمسك بوضعية قوتها.

-اليوجا تساعد في تخفيف آلام الظهر

تعتبر اليوجا جيدة مثل تمارين الإطالة الأساسية لتخفيف الألم وتحسين الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر توصي الكلية الأمريكية للأطباء باستخدام اليوجا كعلاج أولي لآلام أسفل الظهر المزمنة.

-يمكن لليوجا أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل

أثبتت اليوجا اللطيفة أنها تخفف بعض الانزعاج من المفاصل الرقيقة والمتورمة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل .

-اليوجا مفيدة لصحة القلب

قد تقلل ممارسة اليوجا بانتظام من مستويات التوتر والالتهابات في جميع أنحاء الجسم ، مما يساهم في صحة القلب، و يمكن أيضًا معالجة العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد .

- اليوجا تساعدك على النوم بشكل أفضل

تظهر الأبحاث أن روتين اليوجا قبل النوم يمكن أن يساعدك في الحصول على العقلية الصحيحة وإعداد جسمك للنوم والاستمرار في النوم.

-يمكن أن تعني اليوجا مزيدًا من الطاقة والحالة المزاجية الأكثر إشراقًا

قد تشعر بزيادة الطاقة العقلية والبدنية ، وزيادة في اليقظة والحماس ، ومشاعر سلبية أقل بعد الدخول في روتين من ممارسة اليوجا.

-اليوجا تساعدك على إدارة التوتر

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، تظهر الأدلة العلمية أن اليوجا تدعم إدارة الإجهاد ، والصحة العقلية ، واليقظة ، والأكل الصحي ، وفقدان الوزن ، والنوم الجيد.