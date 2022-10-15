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أوكرانيا تعلن قتل 64 ألفا و700 جندي من القوات الروسية منذ بداية الحرب

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:32 ص
أوكرانيا تعلن قتل 64 ألفا و700 جندي من القوات الروسية منذ بداية الحرب الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 64 ألفا و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2524 دبابة و5 آلاف و179 من المركبات المدرعة و1582 من النظم المدفعية و365 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و242 مروحية و1210 طائرات بدون طيار و16 سفينة حربية.. فضلا عن 142 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و951 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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