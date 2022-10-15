"أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا حول أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

كتبت ـ أسماء نصار

ينفذ معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا ارشاديا، حول أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، غدا الأحد، وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفى إطار البرنامج الإرشادى والتدريبى للمعهد.

وأشار مدير المعهد، إلى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات على رأسها: أهم أمراض محصول العنب وطرق المكافحة والعلاج والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، أمراض بنجر السكر وطرق المكافحة، أهم أمراض القمح وطرق المكافحة والعلاج، وأهم أمراض محصول البصل والطرق الحديثة فى مكافحته، فضلا عن أهم أمراض البطاطس والطماطم والطرق الحديثة فى مكافحتها.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد بالمحافظة، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.