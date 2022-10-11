"الزراعة" تستعرض نشاط معهد أمراض النباتات خلال الشهر الماضى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر المعهد تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وتضمنت الأنشطة المرور على زراعات الذرة الشامية بمحافظات كفر الشيخ و المنوفية والدقهلية والبحيرة وبني سويف والمنيا للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض، والمرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيز وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

كما تم المرور علي محاصيل الموالح والعنب والمانجو ونخيل البلح بمحافظات الجيزة والغربية والشرقية وبالنسبة للنخيل بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض والمرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

كما تم تنفيذ 4 دورات تدريبية متخصصة، وتم عمل 22 ندوة إرشادية على الأمراض التي تصيب محصول الذرة فى محافظات (الفيوم – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر ) و30 مدرسة حقلية في التعريف بأمراض (قصب السكر – بنجر السكر – الفراولة – القمح – البسلة- النخيل) وتدريب 585 طالبا من كليات الزراعة في مصر.

كما تم نشر 8 بحوث في مجلات علمية دولية، وفحص 505 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، و فحص (108) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة ، و الإشتراك فى أعمال 17 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص 88 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، 17 طردا بها تقاوى محاصيل مختلفة.