هل شرب الشاى الأخضر بعد ممارسة الرياضة يساعد فى إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل



فوائد الشاي الأخضر وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الأمريكية للطب، فإن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر فقدوا 3.3 كجم من الوزن أكثر من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.



الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات فائدة لأنه غني بمضادات الأكسدة ومركبات نباتية مختلفة مفيدة للغاية للصحة. لكن هل تعلم أن هذا المشروب يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن؟ ما العلاقة بين الشاي الأخضر وفقدان الوزن؟ الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بالفوائد الصحية لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، لكن هل تعرف أن شرب الشاي الأخضر بعد ممارسة الرياضة يعزز فقدان الوزن، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشاي الأخضر لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Health".وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الأمريكية للطب، فإن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر فقدوا 3.3 كجم من الوزن أكثر من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات فائدة لأنه غني بمضادات الأكسدة ومركبات نباتية مختلفة مفيدة للغاية للصحة. لكن هل تعلم أن هذا المشروب يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن؟

الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من كمية مضادات الأكسدة في مجرى الدم والمركبات الموجودة في الشاي الأخضر تحفز هرمونات حرق الدهون، ويستهلكه الكثير من الناس بعد التمرين للحصول على نتائج أفضل. كيف يمكن للشاي الأخضر تسريع رحلة فقدان الوزن الترطيب بعد التمرين مهم يختار الكثير من الناس شرب مشروب البروتين بعد التمرين ، لكن الشاي الأخضر يمكن أن يكون بديلاً جيدًا له فوائد الشاي الأخضر:

1. يحسن التمثيل الغذائي

يحتوي الشاي الأخضر على Epigallocatechin Gallate (EGCG) الذي يساعد في زيادة التمثيل الغذائي مما يساعد أيضًا في حرق الدهون بعد التمرين.

2. له تأثير مريح

يعتبر أيضًا مشروبًا جيدًا بعد التمرين لتأثيره المريح سوف يبطئ معدل ضربات القلب مما يجعله مشروبًا جيدًا بعد التمرين.

3. الشاي الأخضر مشروب منخفض السعرات الحرارية

عادة ما يكون الأشخاص المهتمون باللياقة البدنية على دراية بالنظام الغذائي الذي يتناولونه. يمكنهم الذهاب لتناول الشاي الأخضر لأنه مشروب خالٍ من السكر.

4. خصائص مضادة للأكسدة

سوف يساعدك في محاربة الجذور الحرة الناتجة عن ممارسة الرياضة ، وبالتالي ، سوف يحميك من تقليل الالتهاب وألم العضلات.

5. يخفض مستوى الكوليسترول في الدم

الكاتيكين هو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

الامتناع عن تناول الشاي الأخضر خلال هذه الأوقات الأربع:

1. قبل النوم: إذا كنت تعاني من مشاكل النوم ، فتجنب شربه قبل النوم. يحتوي على مادة الكافيين ويمكن أن يزعج إيقاع الساعة البيولوجية.

2. في الصباح: يجب عدم شرب الشاي الأخضر أول شيء في الصباح. شربه على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

3. بعد وجبتك: يعتقد أن الشاي الأخضر يحسن عملية الهضم ، وشربه بعد وجبتك يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية من الوجبة.

4. بعد تناول الدواء مباشرة: تجنب شربه بعد تناول الدواء لأنه يمكن أن يكون ضارًا.

إذا كنت تشرب الشاي الأخضر لفقدان الوزن، يمكنك جعله أكثر فائدة بإضافة العسل أو الليمون أو أوراق النعناع أو القرفة أو الزنجبيل كل هذه المكونات صحية حقًا للصحة العامة ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.