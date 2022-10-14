اليوم السابع
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مقتل مزارع بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية فى قنا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:14 م
مقتل مزارع بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، بعد إصابته بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية، بمركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجانى.

 

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع مزارع بطلقات نارية، وتبين مصرع عبد المحسن.ع، 45 عاما، مقيم حمرة الدوم، بعد إصابته بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية بقرية حمرة الدوم.

 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.


مصرع مزارع

خلافات عائلية

امن قنا

اخبار قنا



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