مقتل مزارع بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية فى قنا

قنا صابر سعيد

لقى مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، بعد إصابته بطلقات نارية بسبب خلافات عائلية، بمركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجانى.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع مزارع بطلقات نارية، وتبين مصرع عبد المحسن.ع، 45 عاما، مقيم حمرة الدوم، بعد إصابته بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية بقرية حمرة الدوم.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.