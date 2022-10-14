محافظ بورسعيد: شبكة صرف جديدة بحى الزهور بتكلفة 40 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن منطقة على بن أبى طالب بحى الزهور، تشهد إنشاء شبكة صرف صحى جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الكثافات السكانية الموجودة بنطاق الحى.



وأوضح اللواء عادل الغضبان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منطقة على بن أبى طالب، تشهد خطة تطوير البنية التحتية، وجارى استمرار العمل فى إنشاء شبكة صرف صحى جديدة بالمنطقة، وكذلك ربط المنازل على الشبكة الجديدة وذلك لإنهاء مشاكل الصرف الصحى بهذه المنطقة.





وأشار المحافظ، إلى أنه من المقرر أن يتم تطوير مناطق ( خالد بن الوليد - عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان) تباعا للمرة الأولى من نوعها، موضحاً أن أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بمنطقة على بن أبى طالب بدأت فى الأول من شهر يوليو الماضى، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 40 مليون جنيه، ومن المتوقع إنهاء الأعمال بنهاية مارس العام القادم.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمناطق السكنية القديمة، خاصة تلك الموجودة فى الأحياء الأكثر كثافة سكانية، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للأهالى بهذه المناطق.





يذكر أن حى الزهور هو أحد أكبر الأحياء فى محافظة بورسعيد، من حيث المساحة والكثاقة السكانية أيضاً، فوفقاً لآخر إحصائية بلغ عدد سكان الحي 224213 نسمه، ومساحته الكلية 17.586 كيلو متر مربع.



