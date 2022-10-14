حياة كريمة ببنى سويف.. إنهاء الرفع المساحى لـ5 قطع أراضى لمشروعات بقرى مركز ناصر

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بدائرة المركز ضمن حياة كريمة، وتوفير كافة أوجه الدعم والتعاون لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة.

وقال على يوسف لـ"اليوم السابع" إنه تم متابعة إنهاء أعمال الرفع المساحى لـ 5 قطع أراضى لتنفيذ مشروعات بالشناوية والرياض، سوق مطور بالرياض، محطة رفع صرف صحى بقرية طنسا الملق، ونقطة شرطة لقرية إشمنت، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية الحمام وأعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية بنى خليفة، والإنشاءات الجارى تنفيذها بالوحدة الصحية ورفع كفاءة وحدة المطافئ والإسعاف بقرية الحمام.







