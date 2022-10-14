اتحاد المهن الطبية: صرف 89 مليون جنيه إعانات لـ28 ألف عضو خلال 2021

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدمغة الطبية، رفع وتنمية المتحصلات والإيرادات بمختلف أنواع الدمغة الطبية وذلك خلال السنوات السابقة منذ عام 2014 وحتى عام 2021، حيث زادت إيرادات الدمغة الطبية من 17 مليون عام 2014 إلى 43 مليون جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 153% بمتوسط زيادة سنوية 22% تقريبا، كما زادت إيرادات الدمغة المحصلة عن الأدوية المستوردة والمحلية من 412 مليون عام 2014 إلى 1703 مليون جنيه عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 313% بمتوسط زيادة سنوية 45% تقريبا، كما زادت إيرادات الدمغة الطبية فى المجالات البيطرية من 8 مليون جم تقريبا عام 2014 إلى 11.7 مليون جنيه عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 46.25% وبمتوسط زيادة سنوية 6.6% .

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ، المنعقدة الآن،: تم دمج الإعانات الاستثنائية للمساهمة فى المصروفات الدراسية وكذلك الإعانة الاستثنائية لمقابلة مصروفات علاج الأمراض المستعصية من إعانة كل ستة شهور بمبلغ 1000 جنيه للإعانة الواحدة، ليصبح 2000 جنيه تصرف للعضو مرة واحدة سنويا، وما ترتب عليه من عدم التردد على الاتحاد أكثر من مرة وما يصاحبه من تخفيض التكلفة والعبء على العضو، كما تم موافقة المجلس على منح والدى العضو إعانة استثنائية لظروف مختلفة يتم صرفها بعد موافقة مجلس الاتحاد ودراسة الطلب المقدم من العضو ،وفلسفة هذه الإعانة أن الوالدين بعد قيامهم بتربية العضو وفى سنهم الكبير يعجزوا عن الوفاء بمتطلبات الحياة وكونهم فى كنف الابن أو الابنة فإن هذه الإعانة تكون بمثابة مساهمة من الاتحاد للعضو لمقابلة أية ظروف طارئة ألمت بأحد والديه.

وتابع الأمين العام: زاد إجمالى المبالغ المنصرفة على قطاع الإعانات من 17.50 مليون تقريبا فى عام 2019 إلى 172 مليون جنيه عن عام 2020 (فترة وباء كورونا) إلى حوالى 89 مليون جنيه عن عام 2021، كما زاد عدد المستفيدين من الإعانات من 14 الف عضو خلال عام 2019 إلى 23 الف عضو خلال عام 2020 إلى 28 الف عضو خلال عام 2021، كما بلغت إجمالى الإعانات مقابل الإصابات والوفيات لمصابى فيروس كورونا حوالى 153 مليون جنيه خلال عام 2020 وإلى 54 مليون مليون جنيه خلال عام 2021 بإجمالى قدره حوالى 207 مليون جنيه حتى 31/12/2021، بواقع 20000 جنيه للإصابات، ومنح ورثة المتوفى بسبب الإصابة بذات الفيروس مبلغ 50000 جنيه، مشيرا إلى أنه تم زيادة إعانة التجنيد للمجندين من أعضاء الاتحاد الذكور إلى 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه مرة واحدة بزيادة قدرها 100%.

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الثمانى سنوات الماضية من عمر الاتحاد والتى كانت ولا زالت من أصعب الفترات التى مرت عليه شأنه شأن كافة المؤسسات فى مصر، ومع كل تلك التحديات ظل هذا الكيان قوى متطور يحقق إيرادات وإنجازات تفوق بمراحل الكيانات المثيلة له من نقابات أو صناديق معاشات وخلافه يمكن اخذ النقابات المكونة له كمثال مقارن فى تحقيق هذه الانجازات، وهو الأمر الذى نؤكد معه الاستمرار فى خدمة الأعضاء وأسرهم على الرغم من زيادة أعدادهم.