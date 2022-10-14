اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية: دعمنا الأعضاء خلال كورونا بأكثر من 230 مليون جنيه

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:42 م
اتحاد المهن الطبية: دعمنا الأعضاء خلال كورونا بأكثر من 230 مليون جنيه الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد دائما يضع أمام عينيه الحفاظ على أموال الاتحاد ودعم زيادة المعاشات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لافتا إلى أن الاتحاد أثناء أزمة فيروس كورونا دعم أعضاء المهن الطبية بأكثر من 230 مليون جنيه.

وأكد خيرى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة الآن، أن الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، جاءت برغبة من الطرفين سواء أعضاء المجلس أو أعضاء الجمعية العمومية، للإطلاع على أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، مشددا على أن قوة الاتحاد تأتى من تعاون ووحدة أعضاء النقابات الطبية الأربعة.

وأشار رئيس اتحاد المهن الطبية، إلى أنه تلقى طلبا من 270 عضو من الحضور بالجمعية العمومية، بتغيير بعض بنود الجمعية العمومية، إلا أنه من حق أعضاء المجلس الذين بذلوا جهد طوال الفترة الماضية أن يعرضوا ما حققوه من نتائج.  


اتحاد المهن الطبية

اتحاد نقابات المهن الطبية

حسين خيرى

كورونا



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