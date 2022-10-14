إصابة الأمير مولاى رشيد شقيق العاهل المغربى بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أفادت القناة المغربية الأولى بأن الأمير مولاى رشيد شقيق العاهل المغربى الملك محمد السادس تعذر عليه مرافقة الملك إلى البرلمان، مساء الجمعة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وحل الملك محمد السادس بعد عصر اليوم بمبنى البرلمان، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاى الحسن، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وألقى العاهل المغربي خطابا إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.