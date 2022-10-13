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13 نوفمبر النطق بالحكم بقضية اتهام رئيس سابق لشركة مياه الصرف الصحى بدمياط بالرشوة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:25 م
13 نوفمبر النطق بالحكم بقضية اتهام رئيس سابق لشركة مياه الصرف الصحى بدمياط بالرشوة حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل ، حجز محاكمة رئيس شركة المياه بدمياط السابق في واقعة اتهامه متلبسا برشوة لجلسة 13 نوفمبر المقبل للحكم.
 
وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فرج السيد وخالد شكري عثمان.
 
وفي مايو من العام الماضي ألقى القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.
 
 

 


محكمة جنايات القاهر

محاكمة رئيس شركة المياه بدمياط

رشوة




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