جاء ذلك خلال زيارة سفير مصر فى لبنان لبرى وميقاتى اليوم، حيث التقى مع الرئيس بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتى، بمقر رئاسة الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وكان علوي استقبل في وقت سابق اليوم النائب وائل أبو فاعور عضو مجلس النواب اللبناني بمقر السفارة المصرية ببيروت، حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية.