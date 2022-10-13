حبس مبيض محارة بواقعة مصرع زوجته إثر سقوطها من الطابق الثالث بقرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ههيا العامة بمحافظة الشرقية، حبس مبيض محارة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى واقعة مصرع زوجته متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من شرفة منزلها بقرية تابعة لمركز ههيا.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة ههيا، بوصول "ع ع ال" 36 عاما ربة منزل مقيمة دائرة المركز لمستشفي خاص بمدينة الزقازيق مصابة بكسور متعددة وحالتها سيئة وتوفيت بعد ساعات من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها.



وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث خلافات زوجية بين المجنى عليها وزوجها، فحدثت بينهما مشادة وقام الزوج بضربها بشدة وانتهت المشادة بسقوط الزوجة من شرفة مسكنهما بالطابق الثالث، تم التحفظ على الزوج "خ ح م س" 39 عاما مبيض محارة، والذى أقر بقيام زوجته بإلقاء نفسها من الطابق الثالث واستشهد بشهود عيان على الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 4352 إدارى مركز شرطة ههيا، وتم إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفى انتظار قرارها بشأن الجثمان.