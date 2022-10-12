هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، بالم هيلز للتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة مستشفى كليوباترا، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 9841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12124 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3980 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3085 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.72%، وشراء الثالثة 38 ألف سهم، وشراء الرابعة 150 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 165 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.24%، وشراء السادسة 412 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 10 ملايين سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 60 ألف سهم، 17 ألف سهم، 25.7 ألف سهم، 38 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 92.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 21.8 ألف سهم، 90 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 270 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت الشركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على استفسار البورصة بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات، إن الشركة لا تقوم بإنتاج خليط الإيثان والبروبان، وبذلك لا يؤثر القرار على الشركة.

من جهة أخرى قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد مع شركة إن أي كابيتال، بخصوص دراسة اقتراح عملية استحواذ الشركة، على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو؛ لتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والمعرفة الفنية، والمعاونة في الإجراءات اللازمة باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين.

في سياق آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة التظلمات بالهيئة أصدرت قرارين بعدم قبول التظلم المقدم من وكيل الشيخ محمد بن عيسى بن جابر الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء للصناعات الغذائية مصر، من قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020 الصادر بمنع المساهم من حق التصويت بكامل حصته مؤقتًا في الجمعيات العامة للشركة، حيث قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلًا بالنسبة للطلب الأول لتقديمه بعد المواعيد المقررة قانونًا، وعدم اختصاص اللجنة بنظر التظلم من قرار لجنة التظلمات الثانية الصادر في التظلمين 10، 12 لسنة 2022 على النحو الوارد بالأسباب.