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مندوب روسيا: القانون الدولى لا يحظر إعلان الاستقلال فى أى مناطق

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:29 م
مندوب روسيا: القانون الدولى لا يحظر إعلان الاستقلال فى أى مناطق نيبينزيا
كتب أحمد عرفة

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قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى فاسيلي نيبينزيا، إن القانون الدولى لا يحظر إعلان الاستقلال في أي مناطق.

وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الغرب لديه معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية.

وقبلها عقدت الجمعية العام للأمم المتحدة، اجتماعا للتصويت على الاستفتاءات التي أجرتها لروسيا على عدة مدن أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا.

 


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