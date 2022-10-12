كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظم اليوم ندوة "مصر بلا غارمات أسرة مطمئنة"

كتب محمد صبحى

ينظم مركز بحوث دراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان مصر بلا غارمات أسرة مطمئنة،وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، وبدعم من الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع،وإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوى قائم بعمل مديرة مركز بحوث دراسات المرأة والاعلام.

ويأتى تنظيم الندوة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر بلا غارمين" ومن خلال الدور المجتمعى المنوط بالمركز.

ويتحدث بالندوة كلًا من الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، وتعرض شيماء نبيل المدرس المساعد بكلية الإعلام نتائج مشروع تخرج تحت إشرافها عن الغارمات.