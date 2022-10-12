الخشت يعتمد نتيجة الطلاب الفائزين بمسابقة "تراث بلادنا.. في عيون ولادنا"

كتب محمد صبحى

اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، النتيجة النهائية لمسابقة "تراث بلدنا في عيون ولادنا"، والتي أطلقتها الجامعة في شهر مايو الماضي، ليشارك فيها الطلاب بصورهم الفوتوغرافية للمواقع التراثية والمقتنيات المتحفية والحرف التراثية في إطار احتفال جامعة القاهرة باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمتاحف.

وفاز بالمركز الأول الطالب محمد غالب السيد بكلية العلاج الطبيعي مناصفة مع الطالبة نورهان محمد وحيد بكلية الإعلام، وفازت بالمركز الثاني الطالبة بسمة عبد المحسن إبراهيم بكلية الآثار مناصفة مع الطالب أحمد عزت عمار سيد بكلية الهندسة، وفازت بالمركز الثالث الطالبة نوران محمود أحمد محمد بكلية الآداب مناصفة مع الطالبة سلمى خالد محمود توفيق بكلية الآداب، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للطلاب الذين وصلوا للتصفيات النهائية ولم يفوزوا بالمراكز الثلاث الأولى.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وتسخر كافة إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب في التصوير الفوتوغرافي للمواقع التراثية والمقتنيات المتحفية لتعزيز الهوية التراثية وتعزيز الانتماء للوطن، مؤكدًا أن لجنة التحكيم قد راعت في شروطها أن تكون الصور الفائزة بالمسابقة من تصوير المتسابق نفسه، واستخدمت اللجنة عددًا من البرامج الفنية لكشف الصور غير الحقيقية والمأخوذة من أماكن أخرى لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة تقدم لها 52 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وصعد للتصفيات النهائية 14 طالبا مشاركا، مشيرًا إلى منح الطلاب الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 2500 ألف جنيه، والجائزة الثانية 1500 جنيه، والجائزة الثالثة 1000 جنيه.