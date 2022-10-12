غرفة الإسكندرية تحتفل الخميس المقبل بمرور مائة عام على إنشائها

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، احتفالية الخميس المقبل، بمناسبة مرور مائة عام علي إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والأفريقية، ومن أعرق الغرف التجارية على مستوى العالم، حيث أعلن رسميا عن تأسيسها فى 30 ابريل من عام 1922.



وتفتتح الاحتفالية بكلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تستمر فعالياتها علي مدي يومين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعددا من الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والافريقية والاوروبية، وأكثرمن 1000 من كبار رجال الاعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الاسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الابيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عام وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الاسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية.

كما يشارك في الاحتفالية الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية ومونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة، وعبد القادر الخسيسي، نائب امين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية علي المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.



وتشهد الاحتفالية عددا من جلسات العمل لبحث واستعراض دور الغرف التجارية علي المستوي العالمي في مواجهة الاحداث والمتغيرات العالمية ويشارك فيها العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن والشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر وجورج فيشر رئيس شبكة الغرفة العالمية وفارس علامي مؤسس والرئيس التنفيذي للادارة الاستراتيجية العالمية، والدكتورة غنوة جالوول الرئيس التنفيذي لتورش سال والسفير جوردي دومينجو القنصل الرئيسي لهيئة التحكيم والترويج التجاري الدولي وفريدريك رونال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مارسيليا ويدير الجلسة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية.



كما تم تخصيص الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر لاستعراض رؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية والاهمية الدولية لقمة المناخ التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل ويشارك فيها الدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة جامعة الاسكندرية وصلاح الدين مزوار مؤسس ورئيس قريتم للاستشارات والاستثمار ولبني قاروم رئيس المنتدي الافريقي للطاقة المتجددة وعبد اللطيف افيلال رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالاسكامي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة وتطوان والحسيمى والدكتور حلمي ابو العيش رئيس مؤسسة سيكم ويديرها انور زيباوي الرئيس التنفيذي للاسكامي.



ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالية منتدي لسيدات اعمال البحر الابيض المتوسط، ودور موانيء البحر الابيض المتوسط في التجارة العالمية ويحاضر فيها الفريق كامل الوزير وزير النقل، ويشارك فيها كارلا سالفادو نائب رئيس ميناء برشلونة، والدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق بحري اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويدير الجلسة الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية.

