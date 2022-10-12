تعرف على خطوات التسجيل على منصة "نسك" للحج والعمرة

وكالات

كشف وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن بدء استقبال المملكة العربية السعودية لكافة المعتمرين، وذلك من خلال منصة نسك للحج والعمرة للزائر من خارج المملكة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، عن إلغاء كافة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية على المعتمرين، من أجل التسهيل على جميع الراغبين في أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

خطوات التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر:

وقال توفيق الربيعة إن الراغبين في أداء العمرة يجب التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، كما يمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

وتتم عملية التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر، في عدة خطوات تتمثل في التالي :

1- تحميل تطبيق نسك

2- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.

3- إذا كنت زائر من الخارج ولست مقيم في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

4- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

5- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.

6- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.

7- بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.

8- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

9- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.

10- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.

11- اللون الأخضر يعني خالي وليس مزدحم واللون الأحمر يعني مزدحم واللون الأصفر يعني متوسط.

12- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.

13- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.