"الحج والعمرة": تطبيق "نسك" لاستخراج التصاريح وحجز مواعيد العمرة

إيمان حنا

دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين بالمملكة العربية السعوديةالقادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا" الذى أصبح باسم "نسك".وفق بيان لسفارة السعودية.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج قد أطلق تطبيق "نسك" بهدف تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحقق تطبيق "اعتمرنا" منذ إطلاقه العديد من الأرقام، منها تسجيل أكثر من 21.5 مليون حاج ومعتمر، وإصدار أكثر من 34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة، علاوة على إصدار 6.4 ملايين تصريح للصلاة فى الروضة الشريفة بالمسجد النبوى، فيما بلغ إجمالى أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين فى التطبيق 213 جنسية من جميع دول العالم.

ويتزامن التحويل لاسم "نسك" مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لشهر ربيع الأول من العام الجارى، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، عبر تطبيق "نسك"، وفى إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين إلى المملكة، ورفع جودة الخدمات بما يضمن تأدية مناسك العمرة بيسر وطمأنينة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستمر وزارة الحج والعمرة بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير المنصّات والإجراءات ضمن حلول إلكترونية وخيارات متنوعة تلبى تطلعات وقدرات ضيوف الرحمن، لتسهيل وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم زيارة المنصة للتعرف على كافة الخدمات، وطرق الحصول على تأشيرة العمرة والزيارة من خلالها، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا، وتشمل: (خدمات السفر والتنقل والتعرف على الفعاليات الثقافية، وغيرها).

كما يُسهل تطبيق "نسك" حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتُمكن منصة "نسك" الراغبيـن فى أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكترونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـى ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمى لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودى الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيا على المعتمرين والزوار، وستستمر منصة "مقام" فى إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" فى مرحلة لاحقة.