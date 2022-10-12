انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى بالبحيرة تحت شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة

البحيرة - فريق المحافظات

انطلق اليوم الأربعاء، بمجمع دمنهور الثقافى، مؤتمر مواطنى محافظة البحيرة للحوار الوطنى، والذى يأتى تحت شعار "الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة - مساحات مشتركـة".

شارك فى المؤتمر الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطنى، والدكتورة عهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفنى لمؤسسة حياة كريمة بالإضافة إلى من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويهدف المؤتمر الذى يأتى ضمن الجولات التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظات الجمهورية إلى التنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتم خلال المؤتمر فتح باب النقاش والحوار مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى.

من جانبها، رحبت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجميع الحضور، مؤكدا أنه شرف كبير أن يتم اختيار محافظة البحيرة لإقامة المؤتمر اليوم لدورها التنموى والاجتماعي وتقديراً لدور كافة الجهات والمؤسسات بها والتى تعمل جميعها جنبا إلى جنب من أجل خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأضافت أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع الاحتفال بعدة مناسبات، ومنها ذكرى المولد النبوى الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة كما أنه تأكيد لمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ أن أعلن الرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة أن يكـون عـام 2022 عامـاً للمجتمـع المـدني إيماناً بقدراته وإمكانياته في التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بجهود المحافظة وكافة الجهات المعنية فى تنظيم ونجاح المؤتمر، مضيفا أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلانه أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني يشارك المجتمع المدنى فى كافة الفعاليات التى تقوم بها الدولة.

كما تم الإعلان عن التحالف الوطنى للعمل التنموى الذى قام بتوقيع اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي لإضافة 600 ألف مستفيد بتكافل وكرامة.

وأوضح عبد القوى أن الرئيس دعا إلى الحوار الوطني بمشاركة كل القوى الوطنية بعد استقرار الدولة والقضاء على فلول الإرهاب وفى ضوء ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وتنمية مستمرة ليتناول محاور هامة منها الصحة والتعليم والقضية السكانية.