العثور على شاب غرق من مركب في نيل الأقصر منذ 22 يوما.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن رجال شرطة المسطحات المائية، بالتعاون مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في العثور على جثمان شاب يعمل في مركب نيلي، غرق في نهر النيل منذ 22 يوم.

وأثناء عمليات التمشيط لنيل الأقصر في العثور على جثمان الشيف الغريق بنيل الأقصر، والذي يدعي (عمر. ح. ي)،بعد 22 يوما من البحث عن جثمانه بنيل الأقصر بالقرب من مرشح المياة القريب من المسطحات المائية بغرب نيل الأقصر.

البداية كانت في يوم 20 سبتمبر الماضي، بسقوط شاب يدعى (عمر. ح. ي) 27 سنة، ويعمل شيف بأحد المراكب النيلية بمنطقة العوامية، من أعلى المركب أثناء وقت الراحة، حيث اختل توازنه وغرق في الحال، لأنه لا يجيد السباحة، ودامت رحلة البحث عن الشاب الشيف من مواليد قنا، ويعمل في مجال السياحة منذ 6 سنوات، حاصل على دبلوم زراعة، ولديه طفل يبلغ من العمر عاما ونصف، 22 يوما حتىّ تم العثور على جثمانه اليوم الأربعاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.