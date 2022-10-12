السلمون والماكريل للحفاظ على الصحة العقلية وزيادة التحصيل الدراسى للطلاب

كتبت ميرفت رشاد

يلعب الطعام دورًا مهمًا في الصحة العقلية، والنفسية فى مرحلة الطفولة والشباب وهي فترة تكوينية يتقدم فيها الطفل إلى مرحلة البلوغ في هذه الفترة ، يبدأون في اتخاذ قراراتهم الخاصة وأيضًا تعلم العديد من العادات الاجتماعية والعاطفية، هذا هو الوقت الذي يحتاجون فيه إلى إرشادات عن كثب حول كيفية التأقلم في الحياة ، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على الصحة العقلية والتغذية الجيدة مترابطة بشكل وثيق، الغذاء له علاقة مباشرة بالسعادة والقوة الذهنية، يمكن أن يؤدي تناول الطعام غير الصحي في الحياة المبكرة إلى أوجه القصور المرتبطة بالصحة العقلية، أو قد يلجأ المراهق الذي يمر بصدمة نفسية إلى خيارات غذائية سيئة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

خطوات النظام الغذائي البسيطة لدعم الصحة العقلية للمراهق



1. الأطعمة الصحية:

الأطعمة الغنية بالملح والسكر تضر بالصحة هذه حقيقة مثبتة، لأن مثل هذه الخيارات الغذائية لها تأثير سلبي على البروتينات الضرورية لنمو الدماغ ، تم العثور على هذه البروتينات لتكون منخفضة في مرضى الاكتئاب، يصبح من المهم بالنسبة للمراهقين توعيتهم بالطعام الجيد لأنهم يبدأون في اتخاذ خيارات الطعام في هذا العمر.

2 الأطعمة البروبيوتيك:

هناك علاقة قوية بين ميكروبيوتا الأمعاء والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في أمعائنا ، والدماغ، وغالبًا ما يشار إلى هذا بمحور القناة الهضمية يلعب دورًا في الأمراض العصبية ، حافظ على صحة الأمعاء ، وتناول الأطعمة البروبيوتيك مثل الزبادي ، و قاطع الأطعمة المكررة والمعالجة والمعبأة منخفضة العناصر الغذائية، يلعب توقيت الوجبات دورًا مهمًا في عملية الهضم الصحية.

3. دهون من أجل السعادة:

أوميجا 3 مدهش لصحة الدماغ، من المعروف أنه يعزز كيمياء الدماغ ويقلل من الالتهابات وبالتالي يحافظ على الحالة المزاجية متفائلة ويمنع الاكتئاب أيضًا، أوميجا 3 هي واحدة من أكثر الأحماض الدهنية صحة وتوجد في السلمون والماكريل وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز.

4. فيتامين الشمس:

تم ربط نقص فيتامين د بالقلق والاكتئاب وتقلبات المزاج ، يقضي المراهقون وقتًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، فيجب التأكد من أنهم يقضون وقتًا في الهواء الطلق ، ويفضل ممارسة الرياضة، يساعدك الجلوس في الشمس على الحصول على فيتامين د.

5. ضخ الحديد:

فقر الدم هو حقيقة واقعة لدى الفتيات المراهقات بسبب بداية الدورة الشهرية وكذلك الجهد الواعي للحفاظ على وزنهن، لا يؤثر فقر الدم على الصحة البدنية فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الصحة العقلية، تم ربط مستويات الحديد المنخفضة بالقلق والاكتئاب، اللحوم والأسماك والدجاج والخضروات الورقية الخضراء والمشمش المجفف والجوافة كلها أطعمة غنية بالحديد، عند تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الليمون ، يزيد الامتصاص.