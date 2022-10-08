كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وهي اختلال هرموني، إلى مشاكل صحية عقلية خطيرة مثل القلق والحزن واضطرابات الأكل، في حين أن شعر الجسم غير المرغوب فيه واكتساب الوزن يمكن أن يكون مزعجًا، فإن دورات الحيض غير المنتظمة هي أكثر أعراض متلازمة تكيس المبايض (PCOS) التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشكلات النفسية، من الضروري فهم كيفية التعامل مع هذه المشكلات بطريقة صحية وفعالة، وسنوضح كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على صحتنا العقلية وما يمكننا القيام به لتحسينها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على صحتك العقلية؟

وفقًا للبحث، ينتشر الاكتئاب والقلق بين النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ولكن يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد ولا يعالج، علامات متلازمة تكيس المبايض ، والتي تشمل الزيادة المفرطة في الوزن وحب الشباب والعقم ، تقلل من الدافع وتزيد من الشعور بعدم الجدارة وضعف الثقة بالنفس.



وفقًا لدراسة، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن فرصة أكبر للإصابة باضطرابات اكتئابية من غيرهن، تؤدي المشكلات الفسيولوجية التي تسببها متلازمة تكيس المبايض إلى انهيار الرفاهية العاطفية للفرد.

الأعراض الجسدية

السبب الذي يجعل الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للتوتر والحزن غير معروف، يمكن أن تحدث بسبب أعراض متلازمة تكيس المبايض ، والتغيرات الهرمونية للاضطراب ، أو مجموعة من المتغيرات غير المعروفة حتى الآن.

تأثير الهرمونات حقق الباحثون فيما إذا كان الخطر المرتفع للقلق والاكتئاب في متلازمة تكيس المبايض ناتجًا عن الاختلافات في مستويات الهرمونات. تكون مستويات الأنسولين في الدم أكبر لدى بعض مرضى متلازمة تكيس المبايض بسبب مقاومة الأنسولين، على الرغم من أن الدراسات الأخرى لم تكشف عن أي اختلاف، إلا أن إحداهما وجدت أن وجود مقاومة أكبر للأنسولين يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب. هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، على الرغم من أن إحدى الدراسات وجدت أن أولئك الذين لديهم مقاومة أعلى للأنسولين أفادوا بمزيد من القلق.



في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، قد ترتبط المستويات المرتفعة من هرمون (DHEAS) (نوع من هرمون الأندروجين) بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ، على الرغم من أنه تم اكتشاف ذلك في دراسة واحدة فقط ، وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

تأثير نشاط المخ

قد يكون هناك انخفاض في مستويات بعض الناقلات العصبية في مرضى متلازمة تكيس المبايض الذين يعانون من القلق أو اليأس، تعتبر الناقلات العصبية مثل السيروتونين ، وهو ناقل كيميائي في نظام الدماغ مرتبط بالعواطف الممتعة ، أمرًا بالغ الأهمية في تطور الحزن والقلق، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن أولئك الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض والذين لديهم مستويات منخفضة من السيروتونين والناقلات العصبية الأخرى لديهم أعراض اكتئاب وقلق أكبر.



كيف تحسن صحتك العقلية إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض؟

من المحتمل أن يعالج طبيبك السبب الكامن وراء اكتئابك إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض بالإضافة إلى اضطرابات عقلية أخرى، مثال على ذلك هو تجربة نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، يمكنك تغيير أسلوب حياتك لتقليل الوزن إذا كنت سمينًا.



اتباع نظام غذائي صحي للتحكم في زيادة الوزن وتقليلها ، وهو عرض شائع لمتلازمة تكيّس المبايض،تعمل التمارين الرياضية بانتظام على تحسين الصحة الجسدية كما أنها تعزز إنتاج الهرمونات السعيدة التي قد تتأثر بمتلازمة تكيّس المبايض، تجنب شرب الكحول لانه يسبب الاكتئاب ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاعر الحزن والاضطرابات العقلية الأخرى.