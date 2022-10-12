الداخلية: ضبط المتهم بالعتدى على فتاة فى القليوبية لرفضها خطبته

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر يتضمن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء من قبل 3 أشخاص والزعم بتعرضها لطعنات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/9 /2022، تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة المركز) بقيام (3 أشخاص) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجروح سطحية مُتفرقة أثناء سيرها بالقرب من محل سكنها على إثر تقدم أحدهم لخطبتها ورفضها له.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما، وتبين أنهما (شخصين – مُقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بين أحدهما والمجنى عليها لرفضها خطبتها له، وأضافا بعدم وجود شخص ثالث معهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.