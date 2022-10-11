صيدلية إلكترونية.. تفاصيل ضبط أدمن صفحة لبيع أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف متهم ببيع الأدوية مجهولة المصدر عن طريق صفحة عبر الفيس بوك، من خلال الإعلان عنها وترويجها على عملائه مقابل الأموال، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الاجتماعى "فيـس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (21,555 ألف قرص دوائى- مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بإنشائه الصفحة المُشار إليها بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة وترويج وبيع الأدوية والعقاقير بصورة غير مشروعة.