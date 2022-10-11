رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد يعلن عزمه خوض الانتخابات العامة المقبلة

أ.ش.أ

أعلن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، عزمه خوض الانتخابات العامة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتنافس على مقعد في دائرة لانكاوي.

وقال مهاتير محمد نقلا عن شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، "إن حزبه (بيجوانج تاناه إير) سيتنافس على 120 مقعدا على الأقل خلال الانتخابات المقبلة"، موضحا أن الحزب سيقدمه كعضو في البرلمان وليس كمرشح لرئاسة الوزراء، كما أن الحزب لم يقرر من سيكون رئيس الوزراء لأن ذلك سيكون مهما فقط في حالة الفوز في الانتخابات.

وأضاف: أن "الحزب قرر أيضا إمكانية العمل مع الآخرين"، لافتا إلى أن مرشحي حزبه للانتخابات شخصيات نظيفة ولم تتورط في أي فضائح أو جرائم، محيث يلتزمون بسيادة القانون واحترام نظام الديمقراطية في البلاد.

وكان رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب قد أعلن، أمس الاثنين، حل البرلمان ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، قائلا "طلبت موافقة الملك لحل البرلمان، وتم قبول الطلب".

يشار إلى أنه كان من المتوقع ألا تجرى الانتخابات المقبلة قبل نحو عام من الآن، غير أن نواب حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) دعوا رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز ثقة الناخبين.