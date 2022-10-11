"ألسن جنوب الوادى" بالغردقة تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف ..صور

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور السعدي الغول السعدي عميد الكلية، والدكتور حجاج محمد حجاج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور أشرف محمود أحمد عميد كلية التربية الدكتورة رباب مجدي زمزمي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

واستقبلت الكلية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبد السلام مصطفى إمام مسجد أبو النصر، والشيخ جمال عبد الحليم واعظ أول بمدينة الغردقة والشيخ أحمد عبد الوارث واعظ عام بمدينة الغردقة، والشيخ عبد الناصر المناعي واعظ عام بمدينة قنا، والشيخ عبدالله محمد عبده واعظ عام بمركز قفط محافظة قنا.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ومقدمة عن المولد النبوي الشريف من الدكتور طه على خليفة مدرس الأدب العربي بكلية الألسن وتخلل الحفل بعض الفقرات والابتهالات والقصائد الدينية، واختتم الحفل بقصيدة دينية غنائية للدكتور محمد عطية مدرس بكلية الألسن.