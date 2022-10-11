أخبار مصر.. البنك الدولى يتوقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رغم التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من حدتها على القطاعات الحيوية، فضلاً عن اعتماد التدابير والخطط التي من شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق المبادرات والإصلاحات التي تساهم في السيطرة على معدلات العجز المالي، وتحقيق معدلات نمو قوية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، والسيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي ساعد على تجنب دخول الاقتصاد المصري مرحلة الركود ، وتوفير ضمانات الاستمرارية والنجاح للمشروعات التنموية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تأكيد توقعات البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً للتقرير، فقد توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022/2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.7% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 7.3% في أبريل 2022، بينما جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 5% في أبريل 2022.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الأرصاد: أجواء خريفية.. والصغرى فى القاهرة تسجل 21 درجة نهاية الأسبوع

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء خريفية خلال هذه الأيام وحتى نهاية هذا الأسبوع، مع استمرار انخفاض الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الجمعة المقبلة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة، و شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

و يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أسعار الذهب تسجل 1100جنيه للجرام لعيار 21 بمستهل تداولات الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجيل مستوي 1100 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرى، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1660 دولار.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذه

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك في ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر في أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

التعليم تشدد على المدارس الخاصة الالتزام بتقسيط مصروفات الطلاب لـ4 دفعات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، المدارس الخاصة بضرورة تقسيط مصروفات الطلاب على 4 دفعات توزع على العام الدراسى الحالى، مشددة على أهمية الالتزام بتعليمات الوزارة لعدم تطبيق العقوبات التى حددها القانون والتى تبدأ بإنذار المدرسة وصولا إلى وضع المنشأة تحت إشراف الوزارة، كما طالبت أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد أى مدرسة ترفض الالتزام بتقسيط مصروفات العام الدراسى الجديد.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، و دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وزارة الصحة تؤكد: مصر خالية من الإصابة بشلل الأطفال منذ 2006

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عام 2004 شهد آخر اكتشاف لحالة مصابة بمرض شلل الأطفال في مصر، وفي عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر دولة خالية من الإصابة بشلل الأطفال، مشددًا على أن مصر خالية من الإصابات بهذا المرض.

أضاف عبدالغفار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "نتج عن ذلك، تصرف مختلف ما بين الدول، حيث إن الكثير منها توقفت على أن يكون التطعيم جزء من التطعيم الروتيني الإجباري، ولكن نحن في مصر لم نتوقف عن ذلك، واستمر التلقيح جزء من الروتين المرتبط بالتلقيح لكل الأطفال المولودين".

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "بعد الإصابة بجائحة كورونا، والعبء الكبير الذي سببته، لم يعد الناس يذهبون لتلقي اللقاحات، ومن كانوا معتادين على تلقي اللقاح أصبحوا يتكاسلون وبدأ يكون هناك صعوبة في توفير خدمة اللقاحات في الدول التي ظهر بها هذا المرض، لكن السياسة الصحية المصرية مختلفة".

أكد أن منظمة الصحة العالمية نادت كثيرًا بأنه لا ينبغي أن يكون الاهتمام بفيروس كورونا على حساب بقية الأمراض الصحية الأخرى.

مياه الجيزة: لا صحة لانقطاع المياه ببعض مناطق المحافظة

أكد وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن كافة محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة تعمل بصورة منتظمة وطبيعية، لافتاً إلى أنه يتم التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.

واستعرض عابدين، قنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.