أخبار سارة.. صعود مؤشرات البورصة وهبوط أسعار الذهب والنفط "فيديو"

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، العديد من الأخبار الاقتصادية خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع ، اليوم من أبرزها ، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

كما استعرضت النشرة ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد 684 شركة بإجمالي مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصافي مساندة 4.3 مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.

وقال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار عبد الحليم سالم لتراجع أسعار النفط اليوم من أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك + خفض الإنتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا أي ما يعادل 0.8% ليصل إلى 97.11 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل بعد تراجعه 76 سنتًا.

كما استعرض ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أن العلاقة بين الصحة العامة والعمل المناخي علاقة تبادلية وذلك ليس من باب التشخيص ولكن من باب ما يمكن أن يقوم به القطاع الصحي في اطار سياسات العمل المناخي .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة نقاشية حول العلاقة بين التغيرات المناخية والصحة العامة وتأثير ذلك على اقتصادات الدول حيث أكد رائد المناخ على ضرورة تحقيق التوازن بين ملف التغير المناخي والصحة العامة حتى لا يتم توجيه الموارد للقطاع الصحي على حساب العمل المناخي خاصة في ظل جائحة كورونا.

من ناحية أخرى شدد الدكتور محيي الدين على ضرورة دعم القطاع الصحي حتي يستطيع التعامل مع التحديات الراهنة مع ضرورة تعزيز نظم التأمين الصحي الشامل حيث أن هناك أكثر من 930 مليون شخص حول العالم ينفقون 10‎%‎ من موازاناتهم على الرعاية الصحية وهو ما يتطلب دعم نظم التأمين الصحي.

واستعرضت النشرة ما تشهده أسعار الذهب من تراجع 5 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1095 جنيها بدون إضافة مصنعية.

وأخيرا حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت فى أفريقيا فى 2022 ، حيث تسلم الجائزة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.