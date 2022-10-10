هل يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر فى الدم؟

كتبت ميرفت رشاد

يتسبب الإجهاد في إفراز الجسم للهرمونات التي قد ترفع مستويات السكر في الدم، قد يعاني مرضى السكري من أعراض سلبية من هذا، على الرغم من أنه يمكن السيطرة عليها، يستجيب جسمك عندما تكون تحت الضغط، يرسل جسمك الكورتيزول والأدرينالين إلى مجرى الدم أثناء هذا التفاعل، ويرتفع معدل تنفسك، إذا كان الجسم غير قادر على التمثيل الغذائي بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، هذا يمكن أن يجعل السيطرة على مرض السكري الخاص بك أمر صعبا، وسنوضح كيف ترتبط مستويات التوتر لديك بمستويات السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كيف يتم ربط الإجهاد ومرض السكر؟

يستجيب الناس للتوتر بطرق مختلفة، يمكن أن يختلف رد فعل جسمك تجاه التوتر حسب النوع الذي تعاني منه، عادة ما يلاحظ الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم عندما يكونون تحت ضغط عاطفي، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أن يتفاعلوا بشكل مختلف، يشير هذا إلى أن مستويات الجلوكوز في الدم قد ترتفع أو تنخفض.

يمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم نتيجة الإجهاد البدني، قد يحدث هذا نتيجة لمرض أو حادث، قد يتأثر كل من مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2 بهذا.

ينتج الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول عندما تكون تحت الضغط، وتحدث مقاومة الأنسولين نتيجة للهرمونات ، مما يجعل من الصعب على الأنسولين أن يعمل كما ينبغي، تزداد مستويات السكر في الدم لأن خلاياك غير قادرة على استقبال الطاقة.

إن الإفراط في تناول الطعام يعني وجود مستويات عالية جدًا من السكر في الدم، يتوفر المزيد من المعرفة فيما يتعلق بمرض فرط الحساسية والوقاية منه وعلاجه.

يمكن للإجهاد أن يرفع مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل السكري إذا لم يزول قد تتأثر صحتك العاطفية أيضًا بما تشعر به وكيف تهتم بنفسك.

هل يمكن أن يسبب مرض السكري الإجهاد؟

الإجهاد هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لمرض السكري ، خاصة في المراحل المبكرة بعد التشخيص، قد يكون من الصعب أن يكون لديك الكثير من الأشياء الجديدة لتتعلمها وتتذكرها بينما تضطر أيضًا إلى الانتباه عن كثب لما تأكله، يمكن أن يستلزم ذلك أنه يجب عليك الآن مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر .

يشعر بعض مرضى السكر بالقلق أيضًا من نقص السكر في الدم ، أو نوبات انخفاض السكر في الدم بشكل خطير، قد تكون محاولة إدارتها عند حدوثها ، هناك خطوات يمكنك القيام بها لتنظيم هذه الأحاسيس ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم القلق الناجم عن نقص سكر الدم.

قد يعاني بعض الأفراد من نوبات عرضية من الشعور بالإرهاق بسبب مرض السكري ، بالإضافة إلى الإحباط والقلق نتيجة للإصابة به، يخشى بعض الناس تطور المشكلات ، ويشعر البعض الآخر بالفزع إذا انحرفت خطة إدارة مرض السكري ، إذا كنت تعاني من اضطراب داء السكري من حين لآخر ، فهذا أمر طبيعي، إذا لم تتحكم في هذا القلق ، فقد تسوء الأمور وتؤدي في النهاية إلى الإرهاق.