من عسر الهضم إلى تقليل الإجهاد.. اعرف الفوائد الصحية لزيت النعناع

كتبت ميرفت رشاد

النعناع هو واحد من أكثر الروائح الكلاسيكية، لكن هذه الرائحة مصنوعة لأكثر من مجرد متعة حسية إنها صحية تمامًا لك بطرق أكثر مما تتخيل، يمكن شراؤه كزيت صالح للطعام يمكنك استخدامه في الشاي الساخن والأطباق والعصائر والحلويات، ويعتبر زيت النعناع من أكثر العلاجات الطبيعية التي يوصى بها بشدة لأعراض القولون العصبي، وإليك الفوائد الصحية لزيت النعناع ، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

يقلل من أعراض القولون العصبي

يعتبر زيت النعناع من أكثر العلاجات الطبيعية التي يوصى بها بشدة لأعراض القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي) مثل عسر الهضم والغازات والانتفاخ والألم وعدم الانتظام، إنه مفيد أيضًا لـ IBS لأن زيت النعناع يقلل من الإجهاد، ما يقلل من أعراض القولون العصبي بشكل طبيعي.

تسبب متلازمة القولون العصبي دمارًا في القناة الهضمية في أوقات الإجهاد لأن الجهاز العصبي والجهاز الهضمي يعملان بالتبادل معًا، حتى مجرد استنشاق زيت النعناع يساعد في علاج الأعراض ، على الرغم من أن تناول الزيت أو كبسولات الزيت يمكن أن يساعد بشكل أكثر كفاءة، يعتبر شاي النعناع خيارًا شائعًا آخر ، وإن لم يكن بنفس قوة الزيت نفسه، مجرد قطرة صغيرة من الزيت في بعض الماء الساخن مع الليمون والزنجبيل، هو علاج طبيعي قوي لاضطراب القولون العصبي.

يقلل من عسر الهضم

يتم أيضًا إسكات عسر الهضم سريعًا باستخدام بعض زيت النعناع، يمكن أن تحدث الحالة المعروفة باسم عسر الهضم ، بسبب احتواء شخص ما على إنزيمات غير فعالة مطلوبة للهضم ، تم العثور على زيت النعناع ، جنبًا إلى جنب مع الكراوية والشمر وزيت الشيح ، لتكون أكثر فاعلية بثلاث مرات من دواء شائع يستخدم لعلاج هذا الاضطراب، يعمل زيت النعناع على تقليل التشنجات وحمض المعدة وتسكين الآلام المصاحبة لسوء الهضم ، حاول شرب القليل من الماء المخفف ببعض زيت النعناع بدلاً من ذلك، أو اختر كوبًا ساخنًا من شاي زيت النعناع مع وجبتك كطريقة أكثر فعالية.

استخدامات أخرى لزيت النعناع

تم العثور على زيت النعناع أيضًا لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات بما في ذلك القلق ونزلات البرد والتهاب العضلات وحتى الصداع .

نصائح للاستخدام

زيت النعناع ، مثل جميع الزيوت الأساسية ، قوي جدًا ، يوصي المركز الطبي لجامعة نيويورك بتوصيات الجرعة باستخدام 0.2 مل إلى 0.4 مل يوميًا حسب الحاجة أو كطريقة وقائية.