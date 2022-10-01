محافظ الأقصر يتفقد بدء العام الدراسى الجديد.. ويؤكد على تسليم الكتب للتلاميذ

الأقصر- أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة على عدد من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد لمتابعة التزام الجميع مع أول يوم دراسة.



وأكد محافظ الأقصر خلال جولته، على ضرورة أن يكون هناك تسليم للكتب في أول أيام العام الدراسي الجديد لجميع التلاميذ والطلاب دون ربطها بالمصاريف، وكذلك أكد على دعم كافة التلاميذ وتوفير احتياجاتهم.

فيما رصد تليفزيون اليوم السابع، اليوم السبت، فعاليات عروض مبهجة بالتنورة والعرائس في أول طابور الصباح الأول وتحية العلم من قبل التلاميذ والطلاب داخل مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن 7089 فصلا في 514 مدرسة بالمحافظة من المقرر أن تستقبل نحو 298 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار المهندس ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، إلي أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من أكثر من 90 مشروعا لإنشاء وتوسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب أعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالي 296 فصلا جديدا هذا العام، لافتا إلي أنه جاري العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وإنشاء 231 فصلا جديدا في مختلف المدارس بالمحافظة، وكذلك إنشاء مبني جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن قطاع الأبنية التعليمية شهد تنفيذ 123 مشروعا جديدا بإجمالي تكلفة لكافة المشروعات التي تمت والمشروعات الجاري تنفيذها تقارب لـ 366 مليون جنيه.