محافظ أسيوط يشدد على توفير أراض لإقامة مشروعات "حياة كريمة"

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة سرعة توفير الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مزيد من المشروعات الخدمية عليها بقرى المحافظة المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والقرى نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء البناء والتنمية الشاملة موضحاً أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على توفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على تغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق رؤية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، وسوزان محمد راضي مدير وحدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة ، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على آخر تطورات العمل ومعدلات الأداء بتلك المشروعات.

وكلف المحافظ ؛ السكرتير المساعد بالنزول ميدانياً على أرض الواقع لمتابعة الأعمال ومراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والقرى والعمل على تذليل العقبات التي قد تطرأ على الفور لتسريع وتيرة نهو الأعمال مؤكداً على التنفيذ وفقاً لشروط ومعايير الجودة المقررة في تنفيذ الأعمال لمواكبة الجهود التنموية الأخرى للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى تقديمه لسبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ مشروعات المبادرة التي تستهدف قطاعات الصحة والصرف الصحى والتضامن الاجتماعي وغيرها لما تمثله من أهمية وما تقدمه من خدمات للمواطنين خاصة ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في القرى الأكثر احتياجاً على نحو أفضل وأشمل موضحاً إنه جاري إنشاء مشروعات في قطاعات خدمية متعددة تمثلت في 35 مشروع بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه والشباب والرياضة 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 121 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع حتى الان بتكلفة اجمالية تعدت 40 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.