جامعة بورسعيد تستقبل اليوم 26 ألف طالب وسط إجراءات احترازية مشددة

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة اليوم السبت للعام الجامعى الجديد 2022-2023، داخل كليات الجامعة البالغ عددها 13 كلية، كما أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد حيث تستقبل الجامعة 26 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.

وأوضح الدكتور جلال سالم لـ "اليوم السابع"، أن الكليات انتهت من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعي الجديد، والتى شملت انتهاء كافة أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وتزيين الحدائق، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية.

وقال الدكتور جلال بأن المدينة الجامعية للطلبة والطالبات تستقبل اليوم السبت 2500 طالب وطالبة تقدموا بملفاتهم للمدينة الجامعية ببورفؤاد فضلاً عن إجراء تحاليل المخدرات التى تعتبر أحد شروط القبول وذلك للتأكد من خلولهم من تعاطى المخدرات واستبعاد كل من تثبت إيجابية التحاليل.

وأضاف أن أولوية التسكين للطلاب والطالبات المغتربين من محافظات الوجه القبلى وسيناء والعريش والقاهرة والإسكندرية والوجه البحرى وفى حالة وجود أماكن يتم قبول طلاب وطالبات محافظتى الإسماعيلية ودمياط .

وتابع: أن هناك بعض القواعد المعمول بها حفاظاً على النظام يجب اتباعها من قبل الطلاب والطالبات وتتمثل فى الالتزام بمواعيد دخول المدينة الجامعية فضلاً عن عدم إثارة الشغب داخل المدينة والتى تعتبر خط أحمر ولا تهاون مع من يخالف القواعد المنظمة للمدن الجامعية.

وأكد "سالم"، بأنه تم تجهيز جميع المعامل بالكليات المختلفة فضلاً عن الإعلان عن جميع الجداول الدراسية داخل كافة الكليات و التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وهيئة أعضاء التدريس متمنياً عاماً سعيد ومستقبل مشرق.