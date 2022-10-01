رئيس مدينة بورفؤاد: حملات مكثفة على سناتر الدروس الخصوصية

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المدارس جاهزة تماما لاستقبال العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية حفاظا على سلامة الطلاب.

وأشار إلى أنه يوجه خلال بدء العام الدراسى الجديد رسالة إلى أولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية فضلاً عن دعم الأجهزة التنفيذية فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتشجيع الطلاب الاعتماد على الذات لتحقيق مستوى تعليمى أفضل لأبناء قادة المستقبل ، مؤكداً تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية منوها لأهمية المشترك لأولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم خلال اليوم الدراسى .

وتابع: أن هناك إجراءات مكثفة لتحقيق أعلى مستوى من إنضباط العملية التعليمية مشيراً أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً على تطوير التعليم وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل لإحداث التنمية المنشودة.

وفى ذات السياق أكد استمرارية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة وإدارة بورفؤاد التعليمية فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد مدى توفير وتفعيل كافة الإمكانيات بها من أجل سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكداً أن المدرسة هى المؤسسة المنوط به تشكيل وعى ومدارك الطالب ولها دور ها البارز والمؤثر فى المجتمع.

ومن جانبه تمنى مستقبل أفضل ومشرق لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بكافة مراحل التعليم.