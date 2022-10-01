اليوم السابع
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انتظام الدراسة بمدارس دمياط فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:41 ص
انتظام الدراسة بمدارس دمياط فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور انتظام الدراسة بمدارس دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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انتظمت الدراسة في أغلب مدارس محافظة دمياط اليوم السبت ، للمدارس التي تعمل لنظام الفترتين والفترات الممتدة وسط استعدادات مكثفة من المدارس والادارات التعليمية ، حيث حرصت اغلب المدارس علي استقبال الطلاب بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم، وأدي الطلاب تمرينات طابور الصباح وتحية العلم وتناولت كلمة الصباح نبذة للترحيب بالطلاب وانتصارات اكتوبر المجيدة، والتغييرات المناخية.

كما حرص مديري الإدارات التعليمية وموجهو العموم ورؤساء الأقسام المختلفة وتواجد أعضاء لجان المتابعة بالديوان والادارات التعليمية العشرة 
 
وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط علي انتظام الغمل داخل المدارس والتأكيد علي الإشراف وانتطام الجدول المدرسي وتعيئة الأجواء لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة جاذبة لهم ‘تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم. 
 
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (1)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (1)

انتظام الدراسة بمدارس دمياط (2)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (2)

انتظام الدراسة بمدارس دمياط (3)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (3)

انتظام الدراسة بمدارس دمياط (4)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (4)

انتظام الدراسة بمدارس دمياط (5)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (5)

انتظام الدراسة بمدارس دمياط (6)
انتظام الدراسة بمدارس دمياط (6)
 
 

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