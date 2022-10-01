الجفاف عند البالغين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل حادة في الكلى.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يحدث الجفاف لأي شخص في أي وقت ولذلك فمن المهم للغاية أن تبقى رطبًا، وعندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من الماء والسوائل لأداء الوظائف الطبيعية ، ستصاب بالجفاف.

نظرًا لأن كبار السن لديهم عادةً كمية أقل من الماء في أجسامهم وقد يعانون من حالات أو يتناولون أدوية تزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

لماذا كبار السن أكثر عرضة للجفاف؟



وفقا لموقع " healthsite"، مع تقدمنا ​​في العمر ، يصبح احتياطي السوائل في الجسم أصغر، ونشعر بالعطش بشكل أقل أيضًا ، كبار السن الذين يعانون من أي مرض مزمن ، فإن الدواء في الغالب مدر للبول ، مما يؤدي إلى زيادة التبول)، وتبدأ وظيفة الكلى تتراجع أيضا مع تقدم العمر.

تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالجفاف لدى البالغين، وتشمل بعضها:

تغيرات الطقس:



إذا كان الجو حارًا جدًا أو رطبًا ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارةخسارة الماءعلى شكل عرق أو بول

مشاكل في الحركة:



يعاني العديد من كبار السن من مشاكل في الحركة ويصعب عليهم الذهاب للحصول على الماء للشرب بشكل متكرر

الأمراض:



تؤدي العديد من الأمراض مثل الإسهال وما إلى ذلك إلى فقدان السوائل مما يصعب تعويضه.

أعراض الجفاف التي يجب ملاحظتها



عند البالغين، لا يكون العطش دائمًا أحد الأعراض الرئيسية للجفاف أو حاجة الجسم إلى الماء، ولهذا السبب يصبح من الصعب للغاية زيادة تناول المياه في حالة الطقس الدافئ.

تشمل العلامات والأعراض المختلفة للجفاف ما يلي:

تبول أقل وبول داكن اللون

إعياء

حكة وشعور بالخدش المستمر

جفاف الجلد

الدوخة والغثيان

الارتباك والشعور بالهذيان

جفاف الشفاه

الآثار الخطيرة للجفاف لدى كبار السن



يقول الأطباء أنه إذا تم تجاهله أو لم يؤخذ على محمل الجد ، يمكن أن يؤثر الجفاف المزمن على عمل مختلف الأعضاء بما في ذلك الكبد والكلى والقلب.

وفي بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضًا إلى الوفاة. وفقا لمايو كلينيك تشمل المضاعفات الأخرى:

إصابة الحرارة: عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يسبب إصابة بالحرارة لدى كبار السن الذين يمارسون الرياضة ويمارسون الرياضة دون التفكير كثيرًا في تجديد الجسم بالماء.

مشاكل الكلى: يمكن أن تسبب نوبات الجفاف الطويلة أو المتكررة التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وحتى الفشل الكلوي.

النوبات: يمكن للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم أن تساعد في نقل الإشارات الكهربائية من خلية إلى أخرى وإذا كانت غير متوازنة يمكن أن تختلط الرسائل الكهربائية العادية ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي.