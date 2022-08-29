مع ارتفاع حرارة الطقس.. أطعمة ترطب جسمك وتحميك من الجفاف

- الكوسة تعد من أهم الأغذية التي تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالجفاف، وتعمل علي ترطيب الجسم، فهي تحتوي علي نسبة عالية من الماء، والأملاح التي يحتاجها الجسم، والألياف، والمعادن المختلفة، ولذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا مع ارتفاع درجات الحرارة.

- الخيار

يعد من الخضراوات المهمة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، فهو غني بالألياف التي تساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالماء ويعمل تناوله علي ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، ولذا عليك الإكثار من تناوله.

- الخضراوات الورقية

كالخس، والجرجير، والسبانخ، والشبت والبقدونس، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي ينظم نسب الاملاح والماء بالجسم، كما أن هذه الخضروات غنية بالماء والألياف التي تقلل من حدة الإصابة بالجفاف.

- الشوربة

لأنها تتكون من الماء في الأساس فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

- الأسماك الخفيفة

- أكثر من تناول الماء

كالتونة، والسالمون، فهو من الأطعمة قليلة الدهون، ولكنها تمنح جسمك بالتغذية التي يحتاجها، ولذا تناولها بشكل دائم.فهي لها دور كبير في تقليل فرص الشعور والإصابة بالجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة.