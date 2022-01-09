اليوم السابع
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وداعا وائل الإبراشي.. كورونا يطوي صفحة أحد أشهر الإعلاميين (إنفوجراف)

الأحد، 09 يناير 2022 09:20 م
وداعا وائل الإبراشي.. كورونا يطوي صفحة أحد أشهر الإعلاميين (إنفوجراف) الإنفوجراف

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غيب الموت الإعلامى وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ59 عاما، وأعلن نجل شقيقه حسن الإبراشي، عبر صفتحه الرسمية على فيسبوك خبر الوفاة، وكتب: "انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله..  عمي الاعلامي وائل الابراشي ف ذمه الله  ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

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الإعلامى الراحل تعرض لوعكة صحية بسبب إصابته بكورونا فى ديسمبر 2020، مضاعفات المرض أثرت بشكل كبير على  الرئة، وسببت له ضيقا فى التنفس لكنه تجاوز ذلك وبدأ فى التحسن.

الإبراشى الذي يعد أحد أشهر الإعلاميين من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف، ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والهيئة الوطنية للإعلام، والعديد من الإعلاميين والفنانين، الإعلامي الراحل.

 


وائل الابراشى

وفاه وائل الابراشى

الاعلامى وائل الابراشى

وفاه الاعلامى وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

وائل الإبراشى

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وفاة وائل الإبراشي

وفاة وائل الإبراشي اليوم

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جنازة وائل الإبراشى

عزاء وائل الإبراشى

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