هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.53%

كتب هانى الحوتى

تراجع مؤشر 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 0.79%، 0.77%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.54%، وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.49%، 0.45%، 0.43%، على التوالي.

كما تراجع قطاعا مواد البناء والسياحة والترفيه بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.16%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.08%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.06%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهم المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.36%، 0.24%، 0.18%، على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 484.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.08%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 2.04 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 8.97 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 11978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14310 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4729 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2307 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1144 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.