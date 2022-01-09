تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 11978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14310 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4729 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2307 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة.