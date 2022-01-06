اليوم السابع
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صعود 15 قطاعًا بالبورصة فى أول أسبوع بعام 2022 على رأسها "التجارة"

الخميس، 06 يناير 2022 11:00 م
صعود 15 قطاعًا بالبورصة فى أول أسبوع بعام 2022 على رأسها "التجارة" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في عام 2022، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، 2.8%، على التوالى.
 
كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.6%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.4 مليار جنيه إلى 539.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.
 

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