صعود 15 قطاعًا بالبورصة فى أول أسبوع بعام 2022 على رأسها "التجارة"

كتب هانى الحوتى

ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في عام 2022، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، 2.8%، على التوالى.

كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.6%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.4 مليار جنيه إلى 539.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.